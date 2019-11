Belgio, Hazard: «Siamo favoriti come l’Italia»

L’attaccante del Belgio Hazard punta lo sguardo a Euro 2020: «Siamo tra i favoriti con Francia, Inghilterra, Spagna e Italia»

Eden Hazard è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa del Belgio in vista di Euro 2020: «Se vogliamo crescere, dobbiamo sviluppare armi diverse sul campo».

«Secondo me siamo fra le squadre favorite insieme a Francia, Inghilterra, Spagna e Italia. Rispetto al Mondiale di Russia siamo cresciuti come mentalità», ha dichiarato il fantasista del Real Madrid.