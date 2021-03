Roberto Martinez ha stilato la lista dei convocati per gli impegni del Belgio: c’è anche Romelu Lukaku nonostante il divieto dell’ATS

Roberto Martinez ha diramato la lista dei convocati. Il ct belga ha chiamato anche Romelu Lukaku ed ha parlato così sulla possibilità di poterlo avere a disposizione nonostante il divieto a lasciare Milano imposto dall’ATS.

«Dobbiamo valutare giorno per giorno, non credo che possiamo decidere ora di non convocarlo visto che la terza partita è ancora lontana. Speriamo che Romelu possa ancora raggiungerci, dipenderà tutto dai test di lunedì: se tutti i giocatori dell’Inter risulteranno negativi, c’è la possibilità che Lukaku possa giocare con il Belgio. Resta da vedere se Governo e autorità locali daranno il via libera».