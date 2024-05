Calciomercato Roma, PRESSING per l’acquisto di Raoul Bellanova dal Torino. Ecco le ULTIME

Calciomercato Roma, pressing per l’esterno del Torino Raoul Bellanova dopo la grande stagione fatta in casa granata

La Roma vuole potenziare ulteriormente la fascia, e uno dei nomi più gettonati è sicuramente quello di Raoul Bellanova: esterno del Torino nel mirino di molte squadre in questo periodo di calciomercato. Ecco il riscontro di Matteo Moretto.

La Roma è interessata a Raoul Bellanova. Al momento non ci sono trattative in corso tra le parti ma il terzino destro (2000) del Torino è uno degli obiettivi dei giallorossi in caso di qualificazione alla prossima Champions League.