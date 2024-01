Belotti Fiorentina, il giocatore è arrivato al Viola Park per firmare

Belotti è arrivato al Viola Park per firmare il contratto con la Fiorentina: si aggregherà subito alla squadra a partire da domani

Come riportato da RadioFirenzeViola, il nuovo centravanti della Fiorentina è arrivato al Viola Park per firmare subito il contratto con la società toscana.

Dopo l’ufficialità si aggregherà alla squadra, e non è da escludere la prima convocazione per la gara contro il Lecce in questo weekend. Aspettando ciò, la Fiorentina ora si gode il suo nuovo centravanti.