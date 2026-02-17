Benatia Marsiglia, clamoroso dietrofront! Resta su richiesta della proprietà. Longoria verso un ruolo ridimensionato

Benatia Marsiglia, la proprietà lo trattiene: Longoria passa a un ruolo più istituzionale. Tutti gli aggiornamenti

Sono stati giorni agitati a Marsiglia dopo l’addio di Roberto De Zerbi, una decisione che aveva innescato una reazione a catena: anche il direttore sportivo Mehdi Benatia e il presidente Pablo Longoria avevano infatti presentato le proprie dimissioni. Una situazione che sembrava preludere a un vero terremoto societario.

Il quadro è però cambiato dopo l’intervento della proprietà americana guidata da Frank McCourt, che ha chiesto ai due dirigenti di restare almeno fino al termine della stagione. La scelta è stata accolta: Benatia rimarrà in carica fino a giugno 2026, mentre Longoria continuerà a operare con un ruolo più istituzionale.

COMUNICATO CLUB – “Determinato a garantire l’interesse superiore dell’Olympique de Marseille e a raggiungere gli obiettivi sportivi della stagione in corso, Frank McCourt ha chiesto a Medhi Benatia di mantenere le sue funzioni fino al termine della stagione. Consapevole delle sue responsabilità nei confronti dell’istituzione, Medhi Benatia ha accettato di estendere il suo preavviso fino al mese di giugno e guiderà l’insieme delle attività sportive. l ruolo di Pablo Longoria dovrebbe evolvere verso responsabilità istituzionali, al fine di mantenere la rappresentanza dell’Olympique de Marseille all’interno degli organi francesi e in particolare europei“.