Benevento, Dabo: «Contro il Cagliari ci giochiamo la vita»

Intervenuto ai microfoni di Otto Pagine, Dabo, centrocampista del Benevento, ha così parlato della lotta salvezza e della prossima sfida contro il Cagliari

Intervenuto ai microfoni di Otto Pagine, Dabo, centrocampista del Benevento, ha così parlato della lotta salvezza e della prossima sfida contro il Cagliari

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

LOTTA SALVEZZA – «Bisogna ragionare partita dopo partita. Vedo solo quattro finali da giocare e niente altro. Non possiamo più sbagliare, servirà scendere in campo con la giusta cattiveria. Con il Cagliari ci giochiamo la vita. Dovremo dare il massimo e anche di più per conquistare un risultato positivo. O vinciamo e rimettiamo tutto in gioco o troveremo una sconfitta che permetterà al Cagliari di compiere un passo in avanti importanti. Per un calciatore queste sono le partite più belle da giocare. Il discorso è molto semplice, vogliamo fare qualcosa di speciale per questa città».