Benevento, doppia ufficialità: arriva Paleari, Caldirola al Monza

Benevento scatenato sul mercato nella giornata odierna con una doppia ufficialità: saluta Caldirola, arriva in prestito Paleari

Il Benevento ufficializza due operazioni: arriva Paleari in porta dal Genoa, Caldirola va al Monza.

PALEARI – «Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con il Genoa per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione ed obbligo di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Alberto Andrea Paleari. Il portiere classe ‘92 nativo di Giussano, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha difeso nella sua carriera le porte di Pontisola, Tritium, Virtus Verona, Giana Erminio, Cittadella e Genoa; vanta uno scudetto vinto con il Milan stagione 2010/2011 e una medaglia d’oro conquistata con la nazionale italiana alle Universiadi 2015 insieme al giallorosso Niccolò Manfredini».

CALDIROLA – «Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Monza per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Luca Caldirola. Il club giallorosso ringrazia il calciatore, giunto nel Sannio nel gennaio 2019, per gli anni, ricchi di successi, vissuti insieme, per la professionalità e l’attaccamento alla maglia dimostrati nel tempo.

In bocca al lupo Luca dalla grande famiglia del Benevento Calcio».