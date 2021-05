Benevento, infortunio Depaoli: lussazione alla spalla

Fabio Depaoli è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio durante Benevento-Crotone

Pessime notizie per il Benevento, che al 35′ dello scontro salvezza contro il Crotone ha dovuto rinunciare a Fabio Depaoli. Il terzino giallorosso, di proprietà della Sampdoria, ha patito una lussazione della spalla destra ed è stato costretto al cambio.

Depaoli verrà sottoposto ad accertamenti clinici nel corso delle prossime ore per stabilire l’entità dell’infortunio. A rischio la sfida decisiva per la permanenza in Serie A contro il Torino.