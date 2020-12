Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese alla Dacia Arena. Ecco le sue dichiarazioni

INZAGHI E FOGGIA – «Prendere un direttore sportivo esperto ci avrebbe insegnato ancora una volta a perdere, ho scelto un professionista alle prime armi che ha dimostrato di essere bravo e di non aver nulla da invidiare a nessuno. Quanto a Inzaghi, è retrocesso un anno ma ha fatto bene in tutte le altre piazze in cui ha lavorato. Si pensava, forse, potesse fare da allenatore quanto ha fatto da calciatore. Diamogli tempo, vedrete che la sua conoscenza del calcio gli permetterà di raggiungere livelli incredibili. Alla lunga Benevento sarà soltanto un ricordo perché è destinato a panchine prestigiose, saremo comunque sempre orgogliosi di avergli dato una fiducia totalmente ricambiata».

CONTRO IL MILAN – «Sul campo stiamo dimostrando il nostro valore, i risultati sono buoni e forse avremmo meritato qualche punto in più. Se anche stavolta segnasse il nostro portiere sarei felice, Montipò è avvisato e chissà che non possa essere l’uomo partita. Battute a parte, sappiamo che il Milan è la capolista ed è una squadra composta da tanti campioni. Rispetto per tutti, paura per nessuno: abbiamo tutte le carte in regola per crederci. Peccato che non ci sarà il nostro pubblico e che lo spettacolo sarà riservato a pochi intimi. Voglio, però, lanciare un messaggio di speranza: si parla di questo benedetto vaccino, accendiamo le luci del nostro cuore e aspettiamo insieme questa svolta che ci consentirà, pian piano, di tornare a vivere in modo sereno».