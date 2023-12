Benevento, Auteri: «Bisogna fare qualche piccolo esame di coscienza su ciò che non è stato fino a questo momento»

Gaetano Auteri, nuovo allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni riportate da ottopagine.it

Gaetano Auteri, nuovo allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni riportate da ottopagine.it.

PAROLE – «Abbiamo fatto cinque allenamenti consecutivi. L’impatto è positivo perché c’è disponibilità. Ho detti ai ragazzi che può capitare, facciamo un mestiere che va così. Si comincia un percorso nuovo, bisogna fare qualche piccolo esame di coscienza su ciò che non è stato fino a questo momento. Questo gruppo ha qualità, però non le ha espresse e non sempre è colpa dell’allenatore. Il primo invito è stato quello di fare un grande esame interno. Toccherà a me guidarli. Ho visto tante partite di Serie C, tra cui quelle del Benevento. Qualche problema c’è, il gruppo ha qualità perché è forte per i parametri della categoria. Se questo si è visto poco, allora dobbiamo ricercare i motivi. Serve a poco parlare del passato, adesso bisogna fare un percorso nuovo. Cercheremo di valorizzare le risorse di questo gruppo che sono importanti. Dobbiamo cominciare a giocare da squadra, alzare i ritmi ed essere un blocco unico, oltre ad avere grande senso di appartenenza. Bisogna avere la coscienza pulita. Il nostro primo obiettivo è quello del 6 gennaio, avendo un impatto diverso. Di volta in volta ci porremo altri obiettivi, ma quelli quotidiani sono quelli di avere una identità di squadra».