Carrarese-Benevento: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

In scena l’andata delle semifinali di Serie C tra Carrarese e Benevento: le ultime di formazione, orario e dove vederla in tv

Allo Stadio dei Marmi va in scena l’andata delle semifinali di Serie C tra Carrarese e Benevento. I toscani di Calabro arrivano all’appuntamento dopo aver avuto la meglio della Juventus Next Gen, mentre il Benevento è riuscito a eliminare Triestina e Torres.

Carrarese-Benevento, le probabili formazioni

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico, Giannetti.

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Talia, Nardi, Simonetti; Ciciretti, Perlingieri, Lanini.

Carrarese-Benevento: orario e dove vederla in tv

Carrarese-Benevento gara delle ore 21 di martedì 28 maggio, andata delle semifinali di Serie C. La partita dello Stadio dei Marmi sarà trasmessa in diretta su Sky, per gli abbonati, sul canale 252 (Sky Sport).