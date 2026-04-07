Benfica, Mourinho si sfoga: «Sono deluso, avrei voglia di non utilizzare più certi giocatori! Devo riflettere con la società»

Benfica, Mourinho si sfoga e punta il dito contro alcuni suoi giocatori dopo il pareggio ottenuto in campionato contro il Casa Pia

José Mourinho ha commentato con toni molto severi il momento del Benfica dopo il pari contro il Casa Pia, risultato che complica sia la corsa al titolo sia quella per il secondo posto. Il tecnico portoghese ha ammesso che il primo posto è ormai fuori portata e che ora la squadra non dipende più soltanto da sé stessa per chiudere davanti allo Sporting. Nel post partita, Mourinho ha anche espresso forte delusione per il rendimento di alcuni giocatori, lasciando intendere che a fine stagione potrebbero esserci valutazioni profonde con il club.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

DELUSIONE – «Abbiamo perso le possibilità che avevamo di essere ancora campioni e di lottare per il titolo fino alla fine, così come il controllo sulla lotta per il secondo posto, che ora non dipende solo da noi. Abbiamo perso molto con questo risultato, questa è la cosa più importante da trarre. Riguardo alla partita, partendo da questa base, non abbiamo fatto tutto per vincere. Abbiamo finito per perdere il campionato e trovarci in difficoltà per il secondo posto perché abbiamo smesso di dipendere da noi stessi».

OBIETTIVI – «Il primo posto è impossibile. L’obiettivo principale è lottare per il secondo posto, che ormai non dipende più solo da noi. Anche vincendo tutte le partite fino alla fine del campionato, cosa estremamente difficile ma possibile, lo Sporting dovrebbe comunque perdere due punti. Ma l’obiettivo è lottare per questo».

SUI GIOCATORI – «Devo riflettere bene. Devo riflettere bene insieme alla società perché in questo momento avrei voglia di non far giocare più alcuni giocatori. Ma ci sono valori superiori in gioco. Sono asset del club, e anche se non volessi continuare con alcuni di loro, forse è più facile proseguire cercando di valorizzarli piuttosto che osteggiarli, ma fondamentalmente è così».