Bentancur arrivato a Torino: a breve incontro con la Juventus

Anche Rodrigo Bentancur è tornato a Torino: il centrocampista della Juventus è arrivato in città. Presto alla Continassa

Giornata di grandi ritorni a Torino: Max Allegri oggi ha accolto alla Continassa Ronaldo, De Ligt, Ramsey, Rabiot e Kulusevski, rientrati dopo Euro 2020 e le meritate vacanze.

Anche Rodrigo Bentancur è rientrato a Torino. Come da programma, fra qualche giorno tornerà ad allenarsi con i compagni, come appreso da Juventusnews24. Altro rientro per Allegri che presto ritroverà anche gli Azzurri.