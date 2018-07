Benzema accusa il giornalista Di Marzio di essere un bugiardo per aver diffuso la notizia di un suo prossimo passaggio al Milan

Ieri sera il giornalista Gianluca di Marzio ha confermato a Sky Sport che Karim Benzema avrebbe dato il suo assenso a trasferirsi al Milan direttamente all’allenatore Gennaro Gattuso. L’attaccante francese ha voluto smentire la notizia e come nel caso delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis ha scelto Instagram per affermare la sua posizione. Il neo Campione del Mondo ha attaccato il giornalista di Sky bollando come “bufala” il suo passaggio in rossonero. «#Di Marzio…tu sei uno di quelli che dovrebbe cambiare mestiere, bugiardo», ha scritto Benzema in una delle sue Storie condivise sul social network. L’esperto di calciomercato aveva affermato che l’attaccante avrebbe dato il suo ok all’operazione durante un incontro a Milanello con il suo agente, Gattuso e il ds rossonero Massimiliano Mirabelli.

Benzema qualche giorno fa aveva risposto anche a De Laurentiis che lo aveva definito troppo vecchio per vestire la maglia del Napoli. «Un altro pazzo sulla mia lista, il 9 li fa impazzire», ha scritto il giocatore sempre su Instagram. Oggi il presidente del club partenopeo ha corretto il tiro scusandosi con il francese che non avrebbe colto l’ironia delle sue parole.