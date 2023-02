Bergomi: «Inter Milan, i miei derby con Maldini»

Beppe Bergomi racconta a La Gazzetta dello Sport come viveva i derby, molti dei quali vissuti da capitano. E nonostante la sua proverbiale serenità, non provava a tranquillizzare gli altri:7

«No, ognuno ha il proprio modo di vivere il momento. Io con l’Inter mi giocai il primo titolo nei Giovanissimi proprio in un derby, vinto ai supplementari. Negli anni ho sfidato Evani, Incocciati, Battistini, Andrea Icardi. Ragazzi che poi ho ritrovato nei derby in A. La rivalità è stata sempre sana e finiva tutto in campo, con grande rispetto. Una volta provai a battere una punizione veloce. Maldini mi pestò una mano, poi mi fece l’occhiolino: finita lì».