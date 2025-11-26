Bernardo Silva City, il portoghese fa tremare Guardiola con le sue dichiarazioni: ormai sono sciolti tutti i dubbi sul suo futuro! La Juve alla finestra

Bernardo Silva City, ormai non ci sono più dubbi. Il portoghese fa tremare Guardiola con le sue dichiarazioni! La Juve alla finestra ci spera

Le parole di Bernardo Silva hanno fatto tremare il mercato europeo. Il centrocampista lusitano, in una conferenza stampa che ha catturato l’attenzione di tutto il calcio internazionale, ha ufficialmente annunciato che la sua esperienza al Manchester City è giunta al termine. A pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, Silva ha confermato che non ci sarà alcun rinnovo, dichiarando apertamente che la sua “ultima stagione” con il club di Pep Guardiola è in corso.

LA CONFESSIONE DI SILVA – «Sono concentrato sulla mia ultima stagione a Manchester City: voglio concludere al meglio, provare a vincere ancora qualcosa con il club che mi ha dato tanto».

Questa rivelazione ha fatto drizzare le antenne a tutte le big europee, con la Juventus in prima fila. Il neo-Amministratore Delegato bianconero, Damien Comolli, ha da tempo monitorato la situazione di Silva, considerandolo un possibile grande colpo a parametro zero per la stagione 2026/27. La Juventus, sempre alla ricerca di qualità e leadership a centrocampo, vede nel fuoriclasse portoghese l’elemento ideale per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti.

UN GIOCATORE TOTALE PER LA JUVE – «Per Spalletti, l’arrivo di un giocatore totale come Bernardo Silva sarebbe la ciliegina sulla torta. Un jolly capace di agire da mezzala, trequartista o esterno, portando quell’esperienza internazionale necessaria per competere in Champions League».

OBIETTIVO MONDIALE 2026 – «Successivamente, voglio diventare campione del mondo con la mia nazionale, il sogno di ogni portoghese».

Con Barcellona e PSG storiche estimatrici del talento di Silva, la concorrenza per il portoghese sarà durissima. Tuttavia, la Juventus è pronta a inserirsi nell’asta per quello che potrebbe essere uno dei colpi più importanti della prossima finestra di mercato. Silva, free agent a partire dalla prossima estate, rappresenta un’opportunità unica per la Vecchia Signora, che potrebbe regalarsi un sogno a costo zero.