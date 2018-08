Il PSG ha ingaggiato ufficialmente il terzino sinistro Juan Bernat. Il laterale arriva dal Bayern Monaco: le ultimissime

Juan Bernat è l’ultimo colpo del PSG 2018/2019. I parigini hanno ufficialmente ingaggiato il terzino sinistro 25enne di proprietà del Bayern Monaco, in passato nel mirino della Juventus. Il PSG negli ultimi giorni di mercato ha provato a ingaggiare Alex Sandro proprio dai bianconeri e avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro ma la Juve, a mercato in entrata chiuso, ha declinato la proposta dei parigini.

Il PSG ha così virato sull’ex Valencia Juan Bernat che ha firmato un contratto triennale con il suo nuovo club. Il Paris Saint-Germain dunque dà una chance al giocatore spagnolo. Il terzino mancino 25enne riparte dalla Francia dopo alcune stagioni in chiaroscuro. Nuovo arrivo per il PSG di Gigi Buffon che è una delle formazioni che punta alla vittoria finale della Champions League e spera di aver trovato il rinforzo perfetto per la fascia sinistra.