Andrea Bertolacci è vicinissimo al trasferimento in Premier League: ecco i dettagli della trattativa

Il Milan, nell’estate del 2015, puntò fortemente su Andrea Bertolacci, prelevandolo dalla Roma per una spesa totale di 20 milioni di euro. 2 anni in rossonero, vissuti tra alti e bassi, per poi, nella scorsa finestra estiva di trasferimenti, passare, con la formula del prestito, al Genoa. 15 presenze, 1 gol e 1 assist, dopo, il centrocampista romano è tornato in rossonero ma è soltanto di passaggio. I rumors di mercato facevano pensare ad una seconda esperienza con la maglia del Grifone però, a sorpresa, è spuntato l’Everton.

Stando a quanto si legge su Tuttosport, i negoziati tra le parti sarebbero giunti nella sua fase clou. Trasferimento a titolo definitivo per 6 milioni di euro, quinquennale da 2 milioni al calciatore: questi i termini dell’accordo. Il Milan, bisognoso di monetizzare, vendendo gli esuberi in rosa, ha chiuso una prima cessione mentre il diretto interessato Andrea Bertolacci andrà a giocare in Premier League, campionato ambito da tutti sia per il livello dei calciatori presenti che per la spettacolarità della lega in sè. Unico scontento il Genoa, con il presidente Enrico Preziosi che dovrà guardare altrove per regalare un nuovo playmaker al suo tecnico, Davide Ballardini.