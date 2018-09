Bestemmia Gasperini, un turno di stop per il tecnico dell’Atalanta

Bestemmia Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo la gara con la Spal

Bestemmia Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta squalificato dal Giudice sportivo dopo una frase blasfema durante il match contro la Spal. Non è sicuramente un momento facile per l’Atalanta, adesso Gasperini dovrà scontare un turno di squalifica e non ci sarà contro il Milan. Il tecnico orobico è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo la partita contro la Spal. Nuovo caso di bestemmia in Serie A dopo il caso che ha coinvolto Mandragora.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo: «Considerato che il Sig. Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, rivolgendosi in maniera concitata verso i componenti della propria panchina, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva; delibera di sanzionare l’allenatore Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) con la squalifica per una giornata effettiva di gara».