Il club spagnolo non punta solamente all’esubero portoghese dell’Inter, ma anche al giovane ucraino del Manchester City Oleksander Zinchenko

Il Betis vuole concludere con il botto il proprio ottimo mercato estivo. Dopo lo scorso stupendo campionato costernato dalla clamorosa qualificazione in Europa League, il secondo club di Siviglia vuole confermarsi. Per questo in Andalusia, sono arrivati innesti del calibro di Pau Lopez (portiere piuttosto futuribile acquistato sotto traccia dall’Espanyol) e del duo William Carvalho–Inui, autori entrambi di un mondiale con i fiocchi.

Ma non vuole di certo accontentarsi il Betis. Infatti, hanno messo nella loro lista della spesa altri due volti noti: Si tratta del noto flop dell’Inter in cerca di rivalsa Joao Mario e del giovane Citizens Oleksander Zinchenko. Il primo, è alla ricerca di un nuovo club, visto che è ai ferri corti con il club milanese, per trovare la giusta tranquillità e il giusto spazio per tornare ad alti livelli, mentre il secondo, trasformato da Guardiola da trequartista a terzino, nel club spagnolo potrebbe trovare più continuità e fiducia nei suoi mezzi.