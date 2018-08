Calciomercato Inter, Joao Mario sempre in uscita: su di lui si profila un derby tra Real Betis e Siviglia

Calciomercato Inter: dopo l’ultimo colpo Keita e il sogno Modric ancora vivo, il club milanese pensa anche alle operazioni in uscita. Joao Mario è un nome tuttora sul mercato: dopo l”esperienza in prestito al West Ham, il centrocampista portoghese potrebbe lasciare definitivamente i nerazzurri. Le squadre interessate al giocatore classe 1993 non mancano: per le prestazioni del portoghese potrebbe verificarsi un derby di mercato tra le due squadre di Siviglia. L’interesse del Real Betis per Joao Mario è noto da tempo, ma nelle ultime ore anche il Siviglia sta pensando al portoghese per sopperire alla cessione ormai in arrivo di N’Zonzi alla Roma.