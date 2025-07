Beukema Bologna, il difensore scrive alla dirigenza: vuole solo il Napoli, le ultime

Beukema Bologna, prosegue serrata la trattativa con il Napoli che vuole il difensore e ha l’ok del calciatore: le ultime

Prosegue il braccio di ferro tra Napoli e Bologna per Sam Beukema, il centrale olandese che resta una delle priorità del club partenopeo per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. La trattativa è ormai entrata in una fase calda, con i contatti serrati ma una distanza ancora da colmare tra domanda e offerta. E intanto emergono dettagli gustosi sul dietro le quinte, che testimoniano il nervosismo crescente attorno alla vicenda.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Beukema avrebbe fatto sapere alla dirigenza felsinea, anche per iscritto, di non voler partire per il ritiro pre-stagionale a Valles, che inizierà il 12 luglio. Il difensore vorrebbe evitare situazioni imbarazzanti con i tifosi, consapevole di essere ormai al centro di una trattativa pubblica e avanzata. La risposta del Bologna, tuttavia, è stata netta: nessuna cessione sarà autorizzata se non alle condizioni fissate dal club. Il messaggio ai rappresentanti del giocatore è stato chiaro: se davvero vuole partire prima del ritiro, faccia pressione sul Napoli affinché alzi l’offerta e colmi la differenza.

Ad oggi, la richiesta del Bologna è di 31 milioni di euro fissi più bonus. La proposta del Napoli si ferma a 30 milioni più una parte variabile. Una forbice minima, ma sufficiente a rallentare la chiusura. La sensazione è che il margine per trovare un accordo ci sia, ma il Bologna non ha intenzione di fare sconti per un titolare, protagonista nella cavalcata Champions dello scorso anno.

Resta solo da superare l’ultimo ostacolo economico. Ma il tempo stringe, e tutti gli occhi sono puntati sul 12 luglio.

Sul fronte del giocatore, invece, l’intesa è già stata raggiunta da tempo. Il Napoli ha messo sul piatto un contratto quinquennale con ingaggio progressivo: 2,5 milioni netti il primo anno, fino ad arrivare a 3 milioni nell’ultima stagione. Beukema, convinto dal progetto tecnico di Antonio Conte, ha già fatto sapere di voler vestire l’azzurro.