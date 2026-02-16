Beukema Napoli, il difensore lascia alle spalle il periodo difficile e un dato conferma la sua crescita

Beukema Napoli, il difensore è in netta ripresa dopo un periodo complicato: il dato parla chiaro! I dettagli

La prestazione contro la Roma ha segnato una netta ripresa: rientrato dopo un periodo complicato, Sam si è fatto trovare pronto, rispondendo sul campo e mostrando maturità e personalità anche nel post‑gara. Il fatto che il club gli abbia dato spazio per parlare dopo la partita è un segnale preciso della considerazione che sta riconquistando.

Tra le sue parole ha colpito soprattutto la frase “sono qui per 5 anni”, una dichiarazione che va oltre il semplice entusiasmo: è un messaggio di responsabilità, appartenenza e progettualità, che conferma la volontà di essere un punto fermo nel percorso del Napoli. Un atteggiamento da leader, in un momento in cui la squadra ha bisogno di riferimenti solidi.

A supporto di questa crescita c’è anche un dato significativo: ogni volta che Sam è sceso in campo da titolare, il Napoli è rimasto imbattuto contro le prime cinque della Serie A. Un dettaglio che racconta il suo impatto e che rafforza la sensazione di un giocatore finalmente ritrovato.