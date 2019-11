Biabiany nuova avventura in serie B, ecco la firma col Trapani

Jonathan Biabiany ha firmato col Trapani, sabato la presentazione: sarà già disponibile per la partita di domenica

Il Trapani, attualmente ultimo in Serie B a quota 6 punti, prova a scuotere la stagione firmando lo svincolato Jonathan Biabiany. Il francese ex Inter era svincolato dopo la scorsa stagione in forza al Parma.

La trattativa era nell’aria ma mancava l’intesa totale e l’ufficialità. Sabato ci sarà la presentazione e domenica arriverà la prima convocazione nello scontro salvezza contro il Cosenza, al momento al diciassettesimo posto a +5 dal Trapani.