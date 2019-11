Bielsa su Pochettino: «Tra 15 giorni sarà di nuovo in panchina»

Il tecnico del Leeds Bielsa ha commentato l’esonero di Pochettino dal Tottenham: «Tra quindici giorni sarà su una panchina top»

Marcelo Bielsa ha detto la sua sull’esonero di Mauricio Pochettino dal Tottenham: «Lo rispetto molto e non posso ignorare quando qualcosa non gli va bene. Sono molto triste perché ha reso il Tottenham una delle squadre più importanti in Europa».

«Le grandi squadre cercheranno di prenderlo, sono sicuro che allenerà una di queste. Entro 15 giorni sarà di nuovo su una panchina top», parole al miele tra due amici e colleghi.