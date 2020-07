Bierhoff: «Milan, Rangnick ha idee chiare e forte personalità. Su Hakimi…»

Oliver Bierhoff, direttore delle Nazionali tedesche, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole

Oliver Bierhoff, direttore delle Nazionali tedesche, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Ralf Rangnick e del modello Bundesliga.

HAKIMI – «Molto bravo, ha deciso parecchie partite a Dortmund con la sua velocità, sono convinto che farà bene all’Inter. E’ agile, mobile, buono. Sorpreso sia andato all’Inter e non tornato al Real? Un po’ sì, squadre come Inter, Milan e altre, escluso la Juve, non hanno avuto la continuità che ti dà certezza di giocare le coppe. Se vai via dal Borussia in cui hai un ambiente meraviglioso e una squadra che lotta sempre per il campionato e gioca la Champions, il passo che fai deve essere grande. Però giocare a Milano affascina sempre, ci sarà stato qualcosa che lo ha portato lì, forse un sogno da bambino».

RANGNICK IBRAHIMOVIC – «A Rangnick piace più il gioco dei giovani, aggressivo, veloce, con molto pressing. C’è da vedere Ibra quanta voglia ha. Sono due personalità forti con chiare, è da dimostrare quanto possano andare d’accordo. Ibra ha qualità incredibili. Fisicamente ci sta che continui, ma un’altra cosa è la testa.Io mi resi conto che non avevo più la grinta di dare il massimo. Lui ha più talento naturale di me. Ma se arriva Rangnick, è da valutare. Lui è un tipo concreto, chiaro. Se uno non segue i suoi programmi è fuori, e sarà interessante vedere se due grandi personalità si mettono insieme idee».

RANGNICK – «Io non so dove sia. Ma di una cosa sono certo, perché ho avuto delle chiacchierate molto interessanti con lui: di testa non è mai fermo. E’ sempre lì a pensare ai suoi programmi, a studiare e nonostante la sua età ha ancora tantissima motivazione e fame. Per questo quando si farà vedere sarà molto caricato».