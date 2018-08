Vicente Azpitarte, l’autore della biografia di Modric, ha sparato a zero sull’Inter tramite un tweet al veleno

La trattativa Modric-Inter sta tenendo con il fiato sospeso milioni di tifosi interisti e milioni di tifosi marinisti. Per motivi diversi. I nerazzurri vorrebbero coronare il sogno di avere tra le propria fila uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio mentre quelli blancos temono di dover salutare un’altra stella del proprio firmamento dopo Cristiano Ronaldo. Come è noto si saprà qualcosa in più sull’affare solo dopo il confronto tra Perez e Modric, fissato venerdì. Il faccia a faccia tra i due potrebbe gettare nel panico o nell’euforia una delle due piazze.

Su twitter, intanto, si combatte a colpi di tweet per sostenere questo o l’altro schieramento. Vincente Azpitarte, scrittore che insieme a Lukas Modric ha redatto la biografia del croato intitolata: «El Hijo de la Guerra», non ha bisogno di grandi presentazioni. Sfegatato tifoso del Real Madrid sta attendendo in trepidante attesa l’evolversi della situazione di Lukas Modric e intanto “combatte” giornalmente sul web con i tifosi interisti che lo accusano di screditare troppo la società milanese. Un tweet su tutti ha mandato su tutte le furie il popolo nerazzurro, quello dove lo scrittore ha affermato che: «L’Inter è per il Real Madrid l’equivalente di quello che il Chievo Verona è per l’Inter». Un’offesa bella e buona che i tifosi interisti non accettano e si sono riversati immediatamente sul suo account Twitter con parole più o meno gentili. Secondo Azpitarte è impossibile che Modric vada da una società gloriosa come il Real a una piccola, secondo lui, come l’Inter. Nelle prossime ore vedremo chi la spunterà.