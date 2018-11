Blanc sulla Champions: «Napoli in crescita, per il Psg non sarà facile»

Blanc, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della Champions e dei momenti di Inter e Napoli

Con il Napoli ha esordito in Serie A nella stagione 1991/1992, mentre dal 1999 al 2001 ha vestito la maglia dell’Inter: Laurent Blanc, ex conoscenza del calcio italiano, è stato inoltre il tecnico del Psg dal 2013 al 2016. A La Gazzetta dello Sport ha voluto parlare delle sue ex squadre: «Il Napoli è in costante crescita da 4-5 anni, per il Psg quindi non sarà facile. Ancelotti è riuscito a migliorare una squadra che giocava già molto bene. L’Inter? La seguo con attenzione, anche se all’andata è stata dominata dal Barcellona, è una realtà con cui si deve fare i conti». Blanc si è poi concentrato sui parigini e sulla possibile eliminazione già nei gironi: «La Champions è una competizione difficile: ogni debolezza viene sfruttata dall’avversario e quindi bisogna essere perfetti dal punto di vista tecnico, fisico e tattico».