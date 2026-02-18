Bodo Glimt Inter, la partita di Thuram: dentro alla prestazione dell’attaccante nerazzurro. L’analisi!

Bodo Glimt Inter, la partita di Thuram: come è andata la prestazione dell’attaccante nerazzurro nel match di Champions League. L’analisi!

La gara di Thuram inizia all’ora di gioco al posto di Lautaro che lamenta qualche fastidio e pochi secondi dopo il Bodo si riporta in vantaggio sul 2-1. Il primo pallone toccato è un buon controllo al volo su una spazzata di Sommer. Sul 3-1, con maglie della difesa norvegese molto chiuse, Marcus prova a giocare più indietro del partner d’attacco Esposito. Al 68’ sponda in area per il compagno ma la combinazione non riesce; poco dopo riceve palla in una posizione di fuorigioco. Al 72’ buon inserimento alle spalle della difesa da parte di Sucic, scarico all’indietro per Thuram che ai 16 metri prova a colpire di piatto, sfera che si alza ben sopra la traversa. Poco dopo sbaglia un appoggio volto ad aiutare la manovra offensiva. Con l’ingresso di Bonny si mette a fare la prima punta e il primo tocco per il nuovo compagno di reparto è ben calibrato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La lunga circolazione palla dell’Inter non lo mette in condizione di partecipare molto. Un rientro pigro dal fuorigioco fa pensare anche a un certo scoraggiamento da parte del francese. All’85’ si smarca in profondità sulla sinistra e mette dentro un buon invito che origina un rimpallo e un corner. All’86’ Thuram lamenta un mani in area, l’arbitro non batte ciglio e lascia correre. A un minuto dal novantesimo cross molto forte dfi Carlops Augusto, Thuram prova la deviazione ma non riesce nell’impatto. Sostanzialmente, quello del 9 interista è stato un ingresso ininfluente, anche se per la verità è stata tutta la squadra ad avere disputato una ripresa decisamente al di sotto delle sue possibilità. All’ultimo minuto subisce un anticipo che è la fotografia della sua prestazione.