Bodo Glimt, il sogno in Champions League continua! Dopo l’impresa contro l’Inter, superato 3-0 lo Sporting Lisbona

Bodo Glimt, il sogno Champions non si ferma: dopo l’impresa con l’Inter, travolto 3-0 lo Sporting Lisbona. I dettagli

Il Bodo/Glimt aggiunge un nuovo capitolo alla sua sorprendente avventura in Champions League, superando per 3-0 lo Sporting Lisbona nell’andata degli ottavi dopo l’impresa ai playoff contro l’Inter. La squadra norvegese, ancora una volta brillante e aggressiva, approfitta anche delle numerose assenze dei portoghesi, privi di Araujo, Pedro Gonçalves, Ioannidis, Mangas, Kochorashvili e Quenda. Il match si sblocca alla mezz’ora: Brunstad Fet si procura e trasforma il rigore assegnato per un fallo di Vagiannidis, confermato dal VAR.

Sul finire del primo tempo arriva il raddoppio, firmato da Blomberg, che scatta sul filo del fuorigioco e batte il portiere avversario: anche in questo caso il VAR convalida la posizione regolare. Lo Sporting fatica a reagire e nella ripresa il Bodo/Glimt affonda ancora, trovando il 3-0 con Hogh su assist di Hauge, che poco dopo sfiora addirittura il poker.

Il ritorno è in programma martedì 17 marzo in Portogallo, con lo Sporting chiamato a una rimonta quasi impossibile. Chi passerà il turno affronterà ai quarti la vincente di Arsenal‑Leverkusen, fermatesi sull’1-1 nell’andata in Germania.