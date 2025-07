Il Bologna ha il suo numero 10: sarà la maglia di Bernardeschi – VIDEO

Federico Bernardeschi torna in Serie A: dopo la fine dell’avventura a Toronto l’ex Fiorentina e Juve indosserà la numero 10 in rossoblù

Federico Bernardeschi torna ufficialmente in Serie A. Dopo l’esperienza oltreoceano con il Toronto FC, l’esterno offensivo italiano riparte dal Bologna, che nella serata di sabato ha annunciato l’ingaggio a titolo definitivo dell’ex Juventus e Fiorentina. Un’operazione che aggiunge ulteriore qualità alla rosa a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione.

«Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Federico Bernardeschi» si legge nella nota ufficiale diramata dal club rossoblù. Ma non è tutto: Bernardeschi vestirà la maglia numero 10, ereditando un simbolo importante per una piazza storica e reduce da una delle migliori stagioni della sua storia recente.

Il Bologna, infatti, si prepara a tornare in Europa League dopo aver trionfato in Coppa Italia, trofeo che mancava da decenni nella bacheca felsinea. Con l’arrivo di Bernardeschi, si allunga la lista dei volti nuovi già approdati sotto le Due Torri: dopo gli innesti di Ciro Immobile, David Vitik e altri giovani di prospettiva, l’ex Toronto rappresenta un profilo di grande esperienza internazionale, utile sia in campionato che nelle competizioni continentali.

Il club continua a costruire con ambizione e coerenza, confermando il progetto tecnico di Vincenzo Italiano, subentrato per dare continuità al percorso virtuoso intrapreso da Thiago Motta. Il Bologna non vuole essere una meteora in Europa: l’obiettivo è restare stabilmente nel calcio che conta, e l’ingaggio di Bernardeschi – campione d’Europa con l’Italia nel 2021 e protagonista in Champions League con la Juve – è un segnale chiaro in questa direzione.

Con il suo ritorno in Italia, Bernardeschi cerca anche un rilancio personale: a 30 anni, l’esterno toscano ha ancora tanto da dare e l’ambiente di Bologna, rinvigorito dai successi recenti, potrebbe rappresentare il contesto ideale per tornare protagonista.