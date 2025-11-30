Bologna, Bernardeschi sta andando oltre le aspettative? La situazione dei rossoblu non lascia dubbi!

Bologna, Bernardeschi acquisto azzeccato? Sentite il suo primo bilancio con la maglia rossoblu

Il Bologna continua a raccogliere i frutti di una scelta estiva coraggiosa: l’acquisto di Federico Bernardeschi sta infatti iniziando a ripagare le aspettative. Il Corriere dello Sport dedica al numero dieci rossoblù la prima pagina con il titolo ‘Fede nel Bologna’, sottolineando come l’ex Juventus stia lentamente tornando ai livelli che ne hanno caratterizzato la carriera. L’inizio di stagione del club emiliano ha trovato nel centrocampista offensivo un elemento decisivo, capace di incidere in campo e di offrire spunti importanti per il gioco di squadra.

Bernardeschi ha già segnato due gol consecutivi, tra la partita contro l’Udinese e l’incontro di Europa League contro il Salisburgo, dimostrando di poter diventare un vero punto di riferimento del Bologna. La scelta di Sartori in estate, supportata dal lavoro tecnico di Italiano, si sta rivelando vincente: il giocatore è stato rigenerato fisicamente e tatticamente, trovando una collocazione ideale che gli permette di esprimere al meglio le sue qualità. L’ex numero dieci bianconero, con 424 presenze e 75 reti nella sua carriera, mostra progressi evidenti sia in termini di continuità che di incisività nelle giocate.

Come evidenzia Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, Bernardeschi è già un elemento produttivo per il Bologna, ma le ambizioni del club e dello staff tecnico sono più alte. Sia Italiano sia i dirigenti dell’area tecnica sono convinti che il giocatore possa ancora crescere e offrire un contributo ancor più significativo nelle prossime partite. La fiducia verso di lui è totale, e il rendimento fin qui dimostrato lascia presagire una stagione ricca di soddisfazioni.

Il mercato del Bologna aveva già puntato su Bernardeschi un anno fa, ma solo questa estate l’affare è stato concretizzato. Ora, con il giocatore a disposizione, il club emiliano può godersi le prestazioni di un talento che non solo porta esperienza, ma anche qualità tecnica e versatilità. L’investimento iniziale si sta trasformando in un valore aggiunto sul campo, confermando la lungimiranza della dirigenza e la capacità del Bologna di rigenerare calciatori di alto livello. Bernardeschi è quindi destinato a diventare uno dei protagonisti principali della stagione rossoblù.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A