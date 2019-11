Bologna, Bigon: «Non siamo crisi. Mihajlovic? Lo aspettiamo» – VIDEO

Il direttore sportivo del Bologna Bigon ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù dopo la sconfitta del Mapei Stadium – VIDEO

Riccardo Bigon ha fatto il punto della situazione in casa Bologna dopo la sconfitta del Mapei Stadium contro il Sassuolo: «Abbiamo iniziato e tenuto bene la partita contro una squadra che fa del possesso palla la sua arma migliore. Rimbocchiamoci le maniche perché stiamo facendo tante cose bene, ma ancora non bastano».

«Non siamo in crisi. Guardiamoci negli occhi e ripartiamo. La strada resta quella giusta, ci fidiamo dello staff del mister. Mihajlovic? Lo aspettiamo, è un grande innesto in più», ha ammesso il direttore sportivo rossoblù in zona mista.