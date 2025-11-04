Bologna, piena fiducia in Santiago Castro. I suoi goal gli faranno raggiungere quell'obiettivo. La situazione - Calcio News 24

Bologna, super Castro: doppietta a Parma e sogno nazionale per l’attaccante argentino

Pioggia, emozioni e tre punti pesantissimi: il Bologna continua a correre verso l’Europa grazie a un’altra prestazione convincente e alla doppietta di Santi Castro, protagonista assoluto nel derby emiliano contro il Parma. Due gol sotto il diluvio che confermano la crescita del talento argentino, sempre più decisivo nelle ambizioni europee dei rossoblù.

La squadra di Italiano ha trovato in Castro un punto di riferimento offensivo moderno e imprevedibile. Contro il Parma, il numero 9 del Bologna ha dimostrato tutto il suo repertorio: potenza, movimenti intelligenti e freddezza sotto porta. La sua doppietta non solo vale tre punti, ma rilancia anche la sua candidatura per la nazionale argentina.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Santi Castro sta vivendo una stagione da protagonista: nove presenze, 599 minuti giocati, quattro gol e un assist, oltre a cinque sponde vincenti e nove occasioni create. Numeri che raccontano la completezza di un attaccante capace di segnare e far segnare, qualità che lo rendono uno dei profili più interessanti dell’intero Bologna.

Il commissario tecnico dell’Argentina lo sta seguendo da vicino, dopo averlo già convocato nella primavera scorsa. Castro, che possiede anche il passaporto italiano, ha però le idee chiare: vuole vestire la maglia dell’Albiceleste e diventare un punto fermo della selezione sudamericana. I suoi movimenti da prima punta “classica”, scrive il giornalista Giorgio Burreddu, rappresentano una rarità nel panorama del calcio italiano e un’arma preziosa per il Bologna, che da tempo cercava un centravanti con queste caratteristiche.

Sul piano personale, Castro punta ora alla doppia cifra: un traguardo che potrebbe spingerlo definitivamente all’attenzione del ct argentino e consolidare il suo ruolo nel progetto tecnico del Bologna. Ma il bomber non si accontenta: sogna anche il primo gol europeo, obiettivo finora sfuggito nelle sue apparizioni internazionali. L’occasione giusta potrebbe arrivare giovedì, nella sfida contro il Brann, altro banco di prova fondamentale per i rossoblù nella corsa continentale.

Con la sua grinta, il suo carisma e la fiducia dell’ambiente, Santi Castro è oggi uno dei simboli del Bologna che sogna l’Europa e guarda al futuro con entusiasmo.

