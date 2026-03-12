Atalanta, tifosi da applausi! Il disastro di Tudor con il Tottenham, senza dimenticare l’emozione di Osimhen. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Serie A
Atalanta, tifosi da applausi! Il crollo di Tudor e l’emozione di Osimhen nelle contro pagelle di Andrea Bargione per Calcionews24 – VIDEO
Altro giro e altra corsa: il quadro settimanale del calcio internazionale offre una serie di episodi bellissimi, surreali, drammatici o semplicemente incredibili, capaci di raccontare meglio di qualsiasi analisi quanto questo sport resti imprevedibile: le contro‑pagelle di Andrea Bargione raccontano il meglio e il peggio degli ultimi sette giorni.
VOTO 0 — Allarme missilistico in diretta Champions
Paura in Qatar durante il programma UCL su BeIN Sports: il conduttore riceve sul cellulare un allarme missilistico nel bel mezzo della trasmissione. Momenti di tensione, lui resta incredibilmente calmo.
VOTO 1 — Brasile, 23 espulsioni
Maxi rissa senza precedenti tra Atlético Mineiro e Cruzeiro: 23 espulsioni totali. Una pagina di pura follia calcistica.
VOTO 4 — Disastro Tudor al Tottenham
Contro l’Atletico Madrid prende 4 gol in 22 minuti. Sceglie Kinsky titolare: due papere, lacrime e sostituzione immediata per far rientrare Vicario. Serata da incubo.
VOTO 5 — Eccellenza, partita di un minuto
Vittoria–Polisportiva Gioiosa dura appena 60 secondi: gli ospiti sono contati, un infortunio lampo li lascia in inferiorità e l’arbitro sospende subito il match.
VOTO 7 — Sneijder immortale
A sette anni dal ritiro e dopo un reality per rimettere in forma gli ex campioni, Wesley Sneijder torna clamorosamente in campo… in quarta serie olandese. Iconico.
VOTO 9 — Osimhen in lacrime
Tifosi del Galatasaray da brividi: omaggio commovente a Osimhen e alla madre scomparsa. E’ successo prima della sfida col Liverpool. Il bomber piange, e non è il solo.
VOTO 10 — Atalanta, applausi dopo il 6-1
Dopo il ko europeo, lo stadio applaude a scena aperta. Un esempio di cultura sportiva riconosciuto anche dagli avversari.
