Bologna, dentro al futuro di Orsolini: rinnovo in stand-by e sirene dall’Arabia Saudita. Cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Bologna, quale sarà il futuro di Orsolini: dal rinnovo in stand-by alle sirene dall’Arabia Saudita. Tutti i retroscena

Secondo La Gazzetta dello Sport, il 2026 di Riccardo Orsolini si sta rivelando decisamente in salita. Dopo un 2025 vissuto da assoluto trascinatore, l’esterno del Bologna sta attraversando un evidente periodo di flessione psicofisica. Da gennaio a oggi, il tabellino recita solo due gol e ben due rigori falliti (entrambi contro la Lazio), con tiri che vanno a un “niente” dalla tanto attesa svolta. La definitiva resurrezione calcistica stenta ad arrivare.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’affetto incondizionato della piazza rossoblù

Nonostante questo periodo da vero e proprio “incubo”, in cui manca da troppo tempo la sua celebre esultanza “toc toc”, il legame con la tifoseria felsinea resta solidissimo. Dopo la recente sconfitta contro i biancocelesti, il giocatore si è presentato sotto la Curva Bulgarelli per chiedere scusa per l’errore dal dischetto, ricevendo in cambio una pioggia di applausi. La conferma di questo amore incondizionato è arrivata la sera stessa con uno striscione affisso a Casteldebole: “… il nostro amore non può cambiare per un calcio di rigore”.

Il rinnovo in stallo e l’ombra del mercato estero

Il vero ostacolo attuale riguarda il prolungamento contrattuale dell’esterno, ormai considerato “bolognese” d’adozione dal suo arrivo nel 2018. Il Bologna ha pronto un contratto fino al 2029 (con opzione per il 2030) per consacrarlo come bandiera definitiva. Tuttavia, le firme tardano ad arrivare a causa di dettagli economici e dei tetti salariali imposti dal club. Già lo scorso agosto, l’ad Claudio Fenucci aveva ribadito: “Il rinnovo di Orsolini è un rinnovo ad honorem”, ma la situazione resta bloccata.

A complicare i piani c’è il prepotente ritorno di fiamma dell’Arabia Saudita. Già nel giugno 2025, l’Al Qadsiah aveva tentato il giocatore con un’offerta faraonica. All’epoca, l’attaccante spiegò così la sua scelta di restare: “L’offerta araba l’ho presa in considerazione, sarei falso a dire il contrario. Mi avrebbe cambiato la vita ma ho scelto le emozioni: mi piace andare sempre in campo col sorriso e con persone che amano stare assieme a me e a Bologna ho trovato l’ambiente e le persone con le quali sto bene”.

Oggi, forte dei suoi 11 gol stagionali e del traguardo delle 300 presenze in maglia rossoblù, Orsolini si trova nuovamente a un bivio. Con l’Arabia che torna a bussare e possibili sirene da Spagna e Italia, le scelte di vita a 29 anni diventano cruciali.