Terzic Athletic Bilbao: è il favorito per la panchina del club basco! Cosa filtra sulla decisione riguardante l’ex Borussia Dortmund

Terzic Athletic Bilbao: è il tecnico favorito per la panchina del club basco! La decisione riguardante l’ex Borussia Dortmund

L’Athletic Bilbao si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione tecnica in vista della prossima stagione sportiva. Lo storico club basco è alla ricerca di una nuova guida per il proprio progetto sportivo. Le indiscrezioni di calciomercato internazionale puntano con decisione verso un nome a sorpresa proveniente dalla Bundesliga.

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L’indiscrezione dalla Germania: Terzic pronto per LaLiga

Le voci su un imminente cambio della guardia sulla prestigiosa panchina del San Mamés si rincorrevano da tempo, ma ora iniziano ad assumere contorni decisamente più definiti grazie alle conferme in arrivo dalla stampa tedesca. La bomba di mercato è stata lanciata nelle ultime ore delineando un quadro molto chiaro della situazione:

Come riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, Edin Terzic è attualmente il favorito per la panchina dell’Athletic Bilbao la prossima stagione, e lo stesso ex allenatore del Borussia Dortmund è molto aperto al trasferimento.

Il tecnico tedesco-croato, reduce dalla straordinaria cavalcata che ha portato il Borussia Dortmund in finale di Champions League, rappresenta un profilo giovane, tatticamente preparato e abituato a gestire piazze estremamente calde e passionali. Il suo approdo in Spagna sarebbe un banco di prova affascinante.

L’addio di Valverde e l’incognita delle elezioni presidenziali

L’arrivo di Terzic coincide con la fine di un’era per il club basco. A confermare l’avvicendamento e le dinamiche societarie in corso, c’è un ulteriore e fondamentale dettaglio sulle tempistiche e sugli ostacoli burocratici dell’operazione:

“Ernesto Valverde lascerà la squadra in estate, le trattative con Terzic sono già in fase avanzata, ma le elezioni interne al club potrebbero influenzare la decisione finale”.

L’addio di un’icona come Ernesto Valverde, capace di scrivere pagine indelebili nella storia recente dell’Athletic Bilbao, impone una scelta ponderata. Tuttavia, il vero snodo cruciale della trattativa non è di natura economica, bensì politica. Come spesso accade nelle società calcistiche spagnole gestite dall’azionariato popolare, le imminenti elezioni interne potrebbero rimescolare le carte. I futuri candidati alla presidenza, infatti, potrebbero avere in mente nomi diversi per la panchina da utilizzare come programma elettorale, mettendo temporaneamente in stand-by un accordo che sembra già ben instradato.