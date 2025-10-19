Bologna, chiavi della porta a Ravaglia. La situazione in casa rossoblu è chiara - Calcio News 24

Bologna ritrova Ravaglia: il ritorno del figliol prodigo tra i pali. La situazione attuale

È di nuovo tempo di Federico Ravaglia. Il giovane portiere torna a difendere la porta del Bologna, in una stagione che si preannuncia ricca di sfide e opportunità. Ravaglia, cresciuto nel vivaio rossoblù dopo i primi passi nel Progresso a Castel Maggiore, è pronto a prendersi la scena. Oggi alla Unipol Domus sarà lui il titolare tra i pali: lo ha annunciato ieri il tecnico Vincenzo Italiano in conferenza stampa, confermando il turno di riposo per Skorupski, reduce dagli impegni con la nazionale.

Il Bologna, in questo momento della stagione, deve affrontare un calendario fitto di partite e, inevitabilmente, il turnover diventa fondamentale. Per Ravaglia si tratta di un’occasione importante: premiato il suo impegno costante durante la sosta, il giovane estremo difensore avrà finalmente modo di esordire in questa stagione. Un’opportunità attesa a lungo, soprattutto dopo le grandi prestazioni offerte da Skorupski nelle prime giornate di campionato.

Nella passata stagione, Ravaglia ha dimostrato di poter essere una garanzia, restando imbattuto in cinque occasioni. Un dato che fa ben sperare i tifosi del Bologna, chiamati a sostenere una squadra che ambisce a confermarsi protagonista anche quest’anno. Oggi, davanti a lui, ci sarà una difesa rinnovata con Heggem e Casale, inseriti da Italiano per gestire le energie dei nazionali appena rientrati.

Il ritorno tra i pali di Ravaglia non è solo una questione tecnica, ma anche simbolica. Il Bologna ritrova uno dei suoi talenti cresciuti in casa, un portiere che conosce profondamente l’ambiente e che ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia. Per molti tifosi, il suo debutto stagionale rappresenta un momento atteso e carico di emozione.

Con tre partite in una settimana, la gestione delle risorse sarà cruciale per il Bologna, e Ravaglia ha l’occasione giusta per dimostrare di poter essere un’alternativa affidabile nel lungo periodo. Oggi il destino del Bologna, almeno per 90 minuti, è letteralmente nelle sue mani. E chissà che questa partita non sia l’inizio di qualcosa di più grande, in una stagione che potrebbe segnare la sua definitiva consacrazione in maglia rossoblù.

LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A