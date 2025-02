Bologna, Colomba rasserena l’ambiente: «Il ko con il Parma non deve allarmare, contro il Milan sarà diverso, ecco perchè»

Bologna, le parole dell’ex allenatore Franco Colomba dopo la sconfitta contro il Parma: «Niente allarmismi, pensiamo al Milan: sarà diversa»

Franco Colomba, ex calciatore e allenatore del Bologna, ha commentato al Resto del Carlino la sconfitta dei rossoblù contro il Parma. Di seguito le sue parole, in vista anche del recupero di giovedì di Serie A contro il Milan.

IL KO DI PARMA DEVE ALLARMARE – «No, perché là davanti frenano tutte: vedi il Milan che si è suicidato col Torino, la Lazio che non è riuscita a battere il Venezia, la Fiorentina piegata dal Verona. E ancora più su perfino il Napoli è caduto col Como».

IN COSA È MANCATO IL BOLOGNA – «Fino al rigore di Bonny aveva fatto le cose giuste, proponendosi bene a destra con Ndoye e chiudendo il Parma nella sua metà campo. Una volta sotto non ho visto il solito Bologna: possesso palla lento, poca profondità, scarsa brillantezza. Mentre il Parma ha giocato la partita che ti aspetti quando cambi l’allenatore: coperto, guardingo, palla lunga e pedalare».

IL BOLOGNA SOFFRE CONTRO LE PICCOLE – «Le grandi ti attaccano e ti lasciano spazi, come prevedo che accadrà giovedì col Milan. Con squadre che si chiudono gli spazi devi essere bravo a conquistarteli e l’assenza di Odgaard, che nel nuovo ruolo dietro la punta è diventato un giocatore chiave, si fa sentire».

IL CASO ARBITRALE SU CANCELLERI – «Abisso per il Bologna con i suoi errori è diventato quasi puntuale. Non parlo del rigore, perché ormai col Var fischiano rigori di ogni tipo. Ma l’intervento di Cancellieri già ammonito su Cambiaghi è il classico fallaccio. Non estrarre il giallo è un errore».

LA SFIDA DI GIOVEDÌ CONTRO IL MILAN – «Il Milan vive un momento di grande confusione, ma la qualità non gli manca. Se il Bologna lo affronta come sa, anche a costo di avere un atteggiamento umile da provinciale, penso che potrà trarre vantaggi dal precario equilibrio difensivo dei rossoneri».

LA SCONFITTA DI PARMA COMPLICA LA CORSA PER L’EUROPA – «Questo Bologna sono sicuro che in campionato ci proverà fino alla fine. Ma poi c’è l’opzione Coppa Italia: in Europa ci puoi arrivare anche alzando quel trofeo. Intanto godiamoci la doppia semifinale».