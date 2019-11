Bologna, De Leo: «Chiediamo scusa ai tifosi»

Il tattico del Bologna De Leo analizza così la sconfitta incassata al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 3-1

Il Bologna esce sconfitto dal Mapei Stadium per mano del Sassuolo. Ecco il commento del tattico dei rossoblù Emilio De Leo: «Voglio scusarmi con i tifosi per la prestazione. Dispiace anche per Mihajlovic. Abbiamo dimostrato troppa fragilità dopo il gol subito».

«La sosta ci aiuterà sicuramente. Contiamo di recuperare gli infortunati. Ora ci assumiamo le nostre responsabilità e pensiamo a reagire», conclude De Leo in conferenza stampa.