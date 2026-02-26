Bologna, Di Vaio alza l’attenzione prima del Brann: «Non bisogna sentirsi appagati perché l’Europa è una brutta bestia. Ti può sorprendere in qualsiasi momento!»

Bologna, Marco Di Vaio ha parlato così prima del match contro il Brann, valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2025/26

A Sky prima di Bologna Brann, valida per il ritorno dei playoff di Europa League, Marco Di Vaio ha parlato così.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

BOLOGNA BRANN – «È da tre giorni che Italiano prepara la partita dice di stare attenti ai ragazzi, di fare attenzione e di dare grande rispetto a questa squadra perché all’andata, nonostante il risultato importante, loro hanno fatto una buona partita. Oggi sicuramente saranno più rodati saranno più pronti. Adesso abbiamo passato il messaggio di quello che sta succedendo a Firenze, quindi non bisogna sentirsi assolutamente appagati perché l’Europa è una brutta bestia e quindi ti può sorprendere in qualsiasi momento il livello è molto alto e bisogna fare una grandissima prestazione soprattutto portando grandi rispetto a a questa squadra.

Io ho fatto l’attaccante e so benissimo che quando giocavo bene aiutavo molto la squadra a fare una buona partita, di questo siamo consapevoli di tutti sono consapevoli e ci punta molto anche il nostro allenatore responsabilizzando soprattutto gli attaccanti centrali. Nel nostro gioco sono fondamentali. Castro in queste ultime 3-4 partite è tornato ai suoi livelli e speriamo che anche Dallinga possa tornare a far bene il più presto possibile perché avere più possibilità di cambio e mantenere lo stesso livello per noi e per il nostro gioco e per il nostro allenatore è molto importante».

MODULO – «È stato molto bravo l’allenatore a rendersi conto che le cose purtroppo non stavano andando nel verso giusto. Ha deciso di tornare ai tre centrocampisti con una pressione un po’ leggermente ritardata un po’ più ragionata e per ritrovare compattezza, che era la cosa che c’era mancata. La squadra ne ha trovato giovamento e vedremo se riusciremo a dare continuità stasera e lunedì a Pisa. Sono tutte partite fondamentali per andare avanti in Europa».

ORSOLINI – «È imprevedibile. Ricky è un può passare da un momento così, che sembra di difficoltà e tirare fuori il gioiello e tirare fuori una prestazione con gol. Per noi è un punto di riferimento sia dentro lo spogliatoio che in campo».