Bologna, scatta l’emergenza infortuni per i rossoblù! Da Freuler passando per Cambiaghi: Italiano adesso cerca soluzioni. I dettagli

Bologna alle prese con l’emergenza infortuni: da Freuler a Cambiaghi, Italiano deve inventare nuove soluzioni. Tutti i dettagli

Il Bologna di Vincenzo Italiano è alle prese con una vera e propria emergenza infortuni, che sta falcidiando la rosa a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Dopo Remo Freuler e Lukasz Skorupski, si fermano anche Jonathan Rowe e, con grande probabilità, Nicolò Cambiaghi, l’uomo più in forma del momento. A Casteldebole piove sul bagnato e la coperta è sempre più corta per il tecnico rossoblù. Ecco cosa scrive Il Resto del Carlino.



Cambiaghi in forse, Rowe out per tre settimane

Le condizioni di Nicolò Cambiaghi, rientrato ieri da Coverciano, tengono con il fiato sospeso: le prime notizie parlano di un versamento al polpaccio destro, sinonimo di lesione. Si attendono gli esiti degli ultimi esami per capire l’entità dell’infortunio, ma lo stop potrebbe essere di 3-4 settimane o anche più, come accaduto a Skorupski. Per Jonathan Rowe, invece, sono arrivate le conferme: lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 3 settimane. Ciò significa niente Udine e niente Salisburgo, con un rientro previsto tra Cremonese e Parma (in Coppa Italia).



Emergenza sugli esterni: manca l’uomo in più

La situazione è critica, soprattutto sugli esterni, in particolare sulla corsia sinistra. Italiano perde non solo l’imprendibile Cambiaghi, decisivo con 3 assist e 2 reti nelle ultime 6 uscite di campionato, ma anche il suo primo cambio, Rowe, che rallenta il suo percorso di inserimento in squadra.



Dominguez, ultima speranza e rebus tattico

L’emergenza potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio per Dominguez, che avrà la possibilità di riprendersi un ruolo da protagonista, tamponando le assenze in campionato. Il problema è che l’argentino è fuori dalla lista UEFA e Italiano dovrà inventarsi qualcosa per le coppe, magari adattando Bernardeschi o Odgaard, quest’ultimo già utilizzato da esterno con il Brann. Anche Zortea ha giocato a sinistra in carriera, ma è fuori lista De Silvestri in Europa.

