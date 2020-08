Bologna, Fenucci: «Arriveranno ragazzi giovani e non professionisti affermati»

L’amministratore delegato dei club rossoblù ha parlato del calciomercato

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del calciomercato del club rossoblù.

«Faremo il possibile per migliorare la squadra, bisogna investire nei giocatori giusti e cercare di crescere sviluppando il talento già presente in rosa. Arriveranno ragazzi giovani e non professionisti affermati, forse uno. E abbiamo tanti giocatori che devono ancora trovare una destinazione».