Bologna nella storia: in finale 51 anni dopo l’ultima volta, Italiano lo specialista con la quarta in due anni

Bologna, vittoria contro l’Empoli ed è finale di Coppa Italia: traguardo storico per i rossoblù, nuova occasione per Italiano in una finale

Il Bologna stacca il biglietto per la finale di Coppa Italia: la squadra di Italiano raggiunge uno storico traguardo che ai felsinei mancava da 51 anni, quando nel 1974 vinse il titolo battendo in finale il Palermo.

L’ennesima finale invece per Vincenzo Italiano: il tecnico ne raggiunge una per la quarta volta nel giro di due anni: nel 2023 finale di Conference League e Coppa Italia con la Fiorentina, nel 2024 di nuovo Conference con i viola e ora la sfida contro il Milan del 14 maggio all’Olimpico. Per ora non ha ancora vinto, ma l’entusiasmo dell’ambiente rossoblù fa ben sperare che questa possa essere per lui la volta buona.