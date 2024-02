Bologna Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Fiorentina. Le due squadre sono in lotta per un posto in Europa e non vogliono fermare la loro corsa verso l’obiettivo. I felsinei hanno dimostrato nel 4 a 0 contro il Lecce di voler combattere fino alla fine della stagione. I Viola hanno ritrovato un’ottima vittoria contro il Frosinone dopo un inizio di 2024 non brillante. Questa gara è un recupero visto che i toscani erano andati a fare Supercoppa con Napoli, Inter e Lazio . Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta T.

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Belotti. All. Italiano

Bologna-Fiorentina: orario e dove vederla

Bologna-Fiorentina gara delle ore 19 del mercoledì, recupero della ventunesima giornata della Serie A, la seconda del girone di ritorno. Al Dall’Ara sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.