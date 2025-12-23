Bologna, dopo il ko in Supercoppa focus sul calciomercato di gennaio: ecco la priorità dei rossoblù! I dettagli

Bologna, dopo il ko in Supercoppa parte l’assalto al mercato di gennaio: definita la priorità rossoblù. Le ultimissime

Archiviata la dolceamara esperienza in Supercoppa a Riad, per il Bologna è tempo di guardare avanti. Il futuro immediato si chiama Sassuolo in campionato, ma l’urgenza vera riguarda il calciomercato di gennaio. La dirigenza rossoblù ha una priorità assoluta: l’acquisto di un difensore centrale.



La necessità nasce da una gestione oculata delle risorse attuali. Jhon Lucumi è in ripresa, ma un utilizzo eccessivo rischierebbe di riacutizzare la pericolosa infiammazione al tendine del piede. Parallelamente, Torbjorn Heggem sta giocando ininterrottamente e necessita fisiologicamente di tirare il fiato. Con Nicolò Casale ancora ai box per una decina di giorni (e il suo futuro in bilico nelle valutazioni di mercato) e il solo Vitik recuperato, la coperta è troppo corta. L’obiettivo del Dt Giovanni Sartori è chiudere un colpo già all’alba di gennaio.



Il nome in pole position è quello di Fedde Leysen. Il centrale belga classe 2003 dell’Union St. Gilloise, piede mancino, è un vecchio pallino di Sartori, che lo aveva già trattato in estate prima di virare definitivamente su Heggem. Leysen è il favorito, mentre perde quota la pista Diogo Leite (Union Berlino), intenzionato ad attendere la scadenza contrattuale a giugno. Tra le alternative, è stato proposto Axel Disasi (Chelsea), si valuta il prestito con diritto di riscatto per Diego Coppola, che fatica a trovare spazio al Brighton, e spuntano i nomi di Otavio (Paris FC) e soprattutto David Ricardo (Botafogo), per il quale il Bologna avrebbe già avanzato una proposta. Piace anche Muharemovic, ma il Sassuolo fa muro.

