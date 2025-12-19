Bologna Inter, Chivu nel post partita: «I rigori sono una lotteria. Mi prendo il coraggio di batterli. Arbitri? Dico solo una cosa»

Bologna Inter, Chivu nel post partita ai microfoni di Mediaset ha analizzato nei dettagli la prestazione dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni

Nel post partita di Bologna Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Mediaset. Le parole del tecnico romeno.

IL MAGGIOR RIMPIANTO? – «Per me i calci di rigore sono una lotteria. A me basta il coraggio, la personalità di alzare il braccio e di dire “io vado a batterlo”. E’ una cosa che non si può allenare. Mi prendo il coraggio di questi campioni che oggi hanno fatto una grande gara, soprattutto nel secondo tempo dove hanno messo qualità, intensità… Cose che voglio vedere sempre dalla mia squadra».

SUGLI EPISODI ARBITRALI – «Io non parlo di arbitri e delle loro decisioni. Hanno il Var e la possibilità di rivedere le azioni. Io parlo della prestazione, del mio gruppo. Mi preoccupo di cosa dobbiamo fare, di come crescere e migliorare. Si va avanti sempre a testa a alta, bisogna imparare che si può sbagliare da tutte le parti, come sbagliamo anche noi».

LA MAGGIOR DIFFICOLTA' DI OGGI? – «Subito dopo il gol, la pressione che ci hanno messo. Abbiamo faticato a trovare le vie di uscita, ci siamo appoggiati a volte alle punte, ma è arrivato poco. Abbiamo attaccato poco la profondità. Cose che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo preso il dominio del campo e li abbiamo messi in difficoltà. Purtroppo il calcio è così: se non riesci a chiudere le occasioni si va ai rigori».