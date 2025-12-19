Bologna Inter, Italiano nel post partita: «Immobile lo abbiamo preso proprio per essere decisivo. Ecco dove siamo stati bravi»

Bologna Inter, Vincenzo Italiano ai microfoni di Mediaset ha analizzato nei dettagli la prestazione della sua squadra dopo la qualificazione in finale

IMMOBILE DECISIVO? – «L’abbiamo preso proprio per quello. È cascato a pennello Immobile. È rimasto per tempo fuori, è rientrato, gli è capitato questo pallone, bravissimo lui, c’era una maledizione su quella porta, ma quello decisivo è caduto sui piedi di chi ha dimostrato negli anni di essere un cecchino».

LA REAZIONE DELLA SQUADRA – «Iniziare con l’handicap di andare sotto non è facile in una partita che hai preparato per esserci tutti i novanta minuti può essere una mazzata. Meglio l’Inter nel secondo tempo, poi la lotteria dei rigori ci ha premiato perché non è facile. Quando l’Inter prende palla è difficile togliergliela, siamo stati bravi ad arrivare ai rigori e siamo stati premiati. Avevano alzato la pressione e non riuscivamo a tenere palla avanti, siamo stati nella nostra metà campo». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM