Bologna Inter: out Asamoah e D’Ambrosio, ci sono Vecino e Sensi

Stefano Sensi, Matias Vecino e Andrea Ranocchia sono tornati a disposizione di Conte per Bologna Inter: out Asamoah

Finalmente buone notizie per Antonio Conte in vista di Bologna-Inter. Come riporta Sky Sport sono partiti con il resto della squadra per il capoluogo emiliano Stefano Sensi, Andrea Ranocchia e Matias Vecino.

Probabile che per uno dei tre ci sia la possibilità di giocare uno spezzone di partita. Sono rimasti a Milano Asamoah e D’Ambrosio.

PROBABILE FORMAZIONE: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku