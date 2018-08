Perisic più Nainggolan: Spalletti vara la nuova Inter

Luciano Spalletti è pronto a cambiare l’assetto della sua squadra e in Bologna-Inter dovrebbe dare spazio a Perisic più Nainggolan

Radja Nainggolan è pronto, è carico e non vede l’ora di scendere in campo per dare una mano alla sua Inter. Il mediano belga sarà impiegato da trequartista in Bologna-Inter e scenderà in campo per la prima volta con la maglia nerazzurra addosso. Il centrocampista ha saltato le prime due sfide per infortunio ma ora sta meglio e dovrebbe affiancare Ivan Perisic sulla trequarti, pronto a innescare Maurito Icardi unica punta. Luciano Spalletti sta provando a cambiare volto alla sua formazione e vuole imprimere una sterzata dopo un avvio difficoltoso in cui l’Inter ha conquistato 1 solo punto contro Sassuolo e Torino.

Domani alle 18, al Dall’Ara, l’Inter dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1 con Handanovic in porta, difesa a tre formata da D’Ambrosio, de Vrij e Skriniar, linea a 4 di centrocampo con Sime Vrsaljko e Dalbert sugli esterni e con Vecino-Brozovic in mezzo mentre in avanti dovrebbero esserci Icardi supportato da Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Spalletti conta molto sui due ‘trequartisti’ per risollevare le sorti della sua Inter. Il Bologna di Pippo Inzaghi, 1 punto dopo due sfide contro Spal e Frosinone, è avvisato!